Construction d'une Maison pas comme les Autres!!

Cette construction moderne se compose d'une ossature en bois agrémentée de façades en enduits et panneaux minéraux de bois et ciment. Arborant ainsi plusieurs matériaux de construction, cette propriété charme du fait de sa diversité et son élégante. Les matériaux choisis se marient à la perfection. En somme, ce revêtement ou l'enveloppe de la propriété répond à plusieurs critères tels que la protection contre les intempéries et les chocs et satisfait par ailleurs les exigences esthétiques de ses propriétaires.