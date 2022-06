Des escaliers au design surprenant!

Fondé par deux anciens élèves de l’école Boulle, les architectes d’intérieur de Burobonus mettent leur talent et leur professionnalisme au service des professionnels et des particuliers. Ils ont ici utilisé les particularités conjecturales de l’édifice pour créer des espaces dédiés et modifier l’agencement. Les marches sont fixées au mur et une impression de légèreté se dégage de l’ensemble. Quelles que soient l’ampleur et la difficulté d’un projet, la qualité et une finition irréprochable sont des incontournables pour l’entreprise réalisant des pièces uniques au style novateur.