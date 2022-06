Superbes Maisonnettes en Bois au Cap Ferret !!

Contre la morosité de l'hiver et le manque de lumière, rien de mieux qu'un grand bol d'air frais, et qui plus est, d'air du large! Surnommée le « Saint-Tropez de l'Atlantique », la fameuse station balnéaire du Cap-Ferret est un cordon littoral qui se situe à l'extrémité sud de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret en Gironde. Embarquons-nous sans plus attendre, avec ce numéro d'homify 360°, pour les landes de Gascogne et cet écosystème enchanteur, fragile et unique, pour la visite d'un projet d'habitation hors du commun.

L'architecte Dorothée Sola Lefort a été rejoint il y a trois ans par Julien Sola, technico-commercial muni d'une solide expérience dans les métiers du bois et matériaux associés comme la menuiserie. Forts de ces approches pluridisciplinaires, ces deux passionnés donnent le jour, via l'Atelier 317c, à des projets fruits d'une démarche plus globale et en totale osmose avec leur environnement.