Un sol pavé de pierres naturelles

Les décorateurs d'intérieur de Naturamat on créé cette gamme de revêtement écologique et durable en pierre naturelle véritable baptisée Designflex. La flexibilité et le poids léger de ce type de carrelage lui donnent des avantages significatifs, notamment la facilité de transport, la facilité de manutention et le coût réduit. La technologie de fabrication innovante, unique et révolutionnaire utilise une fine feuille de pierre naturelle d’une épaisseur de seulement 1 mm , directement extraite des carrières, appliquée sur un support de fibre de verre et de résine lui conférant ses caractéristiques de flexibilité et de solidité inédites.