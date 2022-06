Cuisine écolo : le mode d'emploi

Comme chacun le sait, la cuisine arrive en tête des pièces les plus énergivores de nos intérieurs. L'alimentation des appareils électriques, les traitements des déchets et la consommation d'eau expliquent cela. Les cuisinistes, conscient du changement des mentalités proposent des nouveaux modèles de cuisines, plus respectueuses de l'environnement. Les designers proposent également des produits écolos afin de changer nos modes de consommation, développer le tris de nos déchets quotidiens entre déchets solides et organiques, recycler l'eau par exemple.