Un Vieil Hangar transformé en Loft Lumineux!

Vivre dans ce qui était un hangar apporte bien des avantages, le premier étant l'espace. Le rez-de-chaussée de ce loft bordelais conçu par l'Atelier Artefakt est tout simplement immense. Le salon, ouvert sur l'espace cuisine, reprend des éléments du style industriel , tout en restant chaleureux et très confortable grâce à cet immense canapé en deux parties qui vient parfaitement remplir l'espace en contrastant avec le blanc des murs et du sol. Pour venir lui répondre, un tapis de la même couleur lui est assorti. La petite table basse au design industriel posée sur ce tapis est tout à fait fonctionnelle grâce à ses petits tiroirs de rangement. Pour finir, la télévision est disposée le long du mur du fond sur un meuble lui aussi industriel qui vient compléter la table basse. Petits détails très esthétiques et originaux : la petite chaise transparente du salon, le fauteuil club et la lampe entre les parties salon et cuisine qui viennent agencer l'espace de façon très naturelle.