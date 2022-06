Aménager des bureaux destinés à des emplois créatifs

Il faut être sacrément doué pour pouvoir travailler dans le chaos ! Bien souvent, on retrouve cette règle sur le lieu de travail : pour optimiser sa concentration, il faut pouvoir évoluer dans un environnement structuré et organisé. Mais avouons-le, un brin de désordre et d’originalité stimule bien souvent notre imagination ! Voici quelques idées sur la meilleure façon de penser son espace de travail lorqu’on est un créatif.