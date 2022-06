Quelle Façade choisir pour sa Maison?

L'expert SO GARDEN ( Jardins & Paysages à LAMBERSART ) nous présente une nouveauté dans la gamme So-Garden; à savoir la façade en acier Corten qui est extrêmement robuste, et qui peut être installée sur n’importe quelle surface utilisant la bande de montage fixée à la base du mur. L’un des avantages du mur en Corten est qu’il est creux, et peut être ainsi être équipé ultérieurement de luminaires. Plus économique que des murs traditionnels, avec du matériel très solide et une facilité de créer des décors design, la façade en acier s'harmonise bien avec une maison de tout style.