Comment Créer un Salon Luxueux ?

Montée sur pilotis, la maison du Perzel s’implante en bas d'une bute qui favorise une architecture intérieure à plusieurs niveaux. Afin de ne pas être gêné par l’ombre portée de la bute et des grands arbres, l’espace de vie se situe au premier étage ainsi que la chambre des parents ; les enfants et leur espace de jeux sont sous les toits, les voitures dorment sous la maison. D’une volumétrie plutôt classique, du fait d’une compacité recherchée (souci d’économie et système de chauffage), les espaces partagés sont généreux et s’ouvrent sur une terrasse abritée au sud, dans la pinède. Baignée dans un paysage superbe, la maison noire à ossature mixte béton/bois sait se fait remarquer à l'intérieur avec son salon luxueux qui a su profiter de la hauteur du plafond et du blanc utilisé pour les murs.