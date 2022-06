20 Erreurs naïves qui rendent votre Maison malsaine!

Pour vivre dans une maison propre et belle, il faut prendre le temps de bien faire l'entretien de toutes les pièces. En effet, la mise en valeur du style et du design de notre habitation et la conservation d'un lieu sain, imposent une routine qui peut sembler banale, à savoir le balayage: le dépoussiérage, le changement de linge, l'aération, et autres activités pour se débarrasser de la saleté.

Mais pendant que vous assainissez votre environnement de vie, il arrive souvent que soyez coupables de mauvaises pratiques qui favorisent le côté malsain de votre maison. Pour comprendre cela, nous avons décidé de mettre en exergue certaines pratiques anodines, mais importantes pour votre santé.