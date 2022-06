Une Modernité savamment intégrée

La salle de bain principale démontre elle aussi la juxtaposition subtile d'éléments antiques (le sol en marbre, par exemple) et contemporain grâce à son arrangement très ouvert et ses meubles de designer. L'utilisation de couleurs claires, avec une touche de rouge vif, est emblématique du goût moderne pour des pièces pures et fonctionnelles.

Ainsi les châteaux de plaisance de l'Ancien Régime peuvent être transformés en véritables havres de paix pour une famille, pour un séjour à la campagne, ou pour une réception mémorable. Les architectes ont réalisé au château de Biar un travail subtil qui associe l'ancien et le moderne au fil des pièces. On apprécie particulièrement les grands espaces ouverts et le mobilier au goût du jour pour dynamiser un cadre antique.