Top 5 de la semaine : Chaleur et lumière au coeur de l'hiver

L’article remportant le plus de succès cette semaine est cette flamboyante sélection de nos coups de cœur en matière de lampes et luminaires sortant de l’ordinaire. Produit d’une réflexion sur la luminosité, les matières et les formes de notre quotidien nos designers français proposent un éventail d'idées toute plus originales et séduisantes les unes que les autres. Attention les yeux !