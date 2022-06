12 façons de décorer votre mur avec de la pierre pour les rendre magnifiques !

La pierre est l'un des matériaux les plus polyvalents qui existe. Ce matériau naturel est disponible sous de nombreuses formes et couleurs. Selon sa finition, il peut créer différentes atmosphères qu'elles soient chaudes ou plus froides et peut s'intégrer aux espaces modernes aussi qu'aux espaces rustiques.

La pierre donne par exemple un charme naturel à une salle de bains. Elle rappelle le ruissellement de l'eau sur les rochers d'une rivière, d'une cascade ou d'un petit ruisseau. Pour plus d'inspiration sur l'utilisation de la pierre dans une salle de bains, nous avons réuni 15 salles de bains que vous allez adorer.