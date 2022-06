Bureaux extraordinaires

Un bureau de style scandinave est toujours une option très appréciée, avec ses lignes épurées élégantes, ce petit bureau de couleur claire en séduira plus d'un. Son charme vintage souligné par des éléments que ses pieds compas en bois brut et mis en valeur par le gris clair qui colore son plateau. Les tiroirs de ce bureau disposé sur des plans inégaux apportent un certain dynamisme à cet ensemble sophistiqué. Prénommé « martin », adoptez sans plus attendre ce petit bijou vintage aux lignes scandinaves disponiblesdans l'atelier de restauration de meubles des années 50 à 70, Sérénisse.