Comment choisir son Luminaire pour le salon?

LUMIÈRE ET VITRAIL ( Artistes & artisans à bonrepos sur aussonnelle ) offre ce bijou d'intérieur ETHNA qui est une réalisation sur mesure de luminaire fait à la main. Objet d'art et de design, cette lampe trouve une place adéquate dans le salon, en illuminant ses murs avec un perfection digne du travail d'un artisan expert en la matière.

ETHNA est une imposante applique murale en vitrail Tiffany (hauteur 95 cm, largeur 26 cm), avec des verres opalescents et de couleur blanche, ocre clair, violets foncés et noirs, rouge très foncé et bleu outremer, qui donnent une ambiance à la fois lumineuse, chaleureuse et originale. Le panneau est réversible selon la préférence pour des verres d’un côté lisses ou de l’autre côté, structurés. Ethna est montée sur une structure électrifiée en acier blanc (fournie), équipée de 2 encoches de suspension pour un accrochage aisé sur un mur. 40 w maxi 4 ampoules E14.