Avant et après: rénovation d'un vieil immeuble en maison moderne

Nous remarquons déjà ici aussi les nouvelles ouvertures dans les murs existants vues dans la cuisine, avec des coupes rectangulaires et circulaires, éléments de contemporanéité qui rompent le schéma classique du mur en blanc. Le langage commun entre l'ancien et le nouveau continue en effet aussi dans les couloirs, où nous retrouvons le même plancher en brique et, au premier plan à notre gauche, l'ancienne porte en bois et fer, restaurée et réinsérée dans sa disposition d'origine. Mais où ce passage mène-t-il donc?