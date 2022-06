10 maisons rustiques qui feront battre votre coeur plus vite

Voici une de ces maisons au design distinctif et donc inoubliable. Construit en bois et en pierre, sa forme attire l'attention de tous ceux qui la visitent. En plus de son charme et de la conception luxueuse de cette maison construite au sommet d'une montagne, elle est même placée tout près d'une forêt. Encore une fois, nous voyons que les matériaux de base tels que le bois et la pierre forment une architecture forte.