Comment s'aménager son Bureau de la Maison?

La rénovation d'un appartement T2 par l'expert FRANCK VADOT ARCHITECTURE ( architectes à Soucieu-en-Jarrest ) a permis de réaliser cet espace de travail à l’emplacement d’une l’ancienne porte un châssis vitrée translucide, en cérant un bureau de maison à l'entrée de l'appartement. Un ensemble de mobilier périphérique blanc, vient masquer les réseaux et apporte de multiples rangements. Deux meubles multifonctions de couleurs vives, rouge pour l’ilot de la cuisine et orange pour la console-bureau organisent l’espace. Espace nuit Séparé de l’espace jour par un refend, la partie nuit regroupe la salle d’eau ouverte directement depuis la grande chambre, symétrique de l’ancien séjour. Un mobilier unique regroupe dressing et tête de lit. L’ensemble des rangements périphériques et des meubles multifonctions ont été créés spécifiquement. Des échappées visuelles et lumineuses sont créées reliant les espaces jour et nuit par des fentes verticales transparentes ou translucides.