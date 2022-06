10 choses à jeter que vous trouvez dans toute maison en France

Beaucoup d’entre nous rêvent d’une garde-robe comme celle-ci où les vêtements sont bien rangés et assortis par couleurs. Mais pour cela nous devons d’abord effectuer un petit tri dans nos vêtements et enlever de notre armoire ceux qui ne nous vont plus, ceux qui sont endommagés ou ceux qui sont vraiment passés de mode. Attention : ne les jetez pas ! Vous pourrez, s’ils ne sont pas trop abîmés, les donner à un organisme de charité.

Vous trouverez ici des idées pour l'aménagement de votre garde-robe.