Portants à vêtements

La simplicité de ce portant à vêtements lui donne beaucoup de charme et de personnalité, de son cadre délicat en bois au contraste aluminium de sa structure. On vous le promet, cet objet deviendra bien plus qu’un portant pour étendre vos affaires, ce sera une pièce maîtresse qui donnera le ton de votre chambre. Très solide et surprenamment stable, ce portant vous permet également de stocker vos sacs, vos chapeaux et vos accessoires.