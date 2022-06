Décoration rétro

Vous pourriez vous laisser tenter par le style rétro pour votre décoration mais vous n’avez pas envie de tomber dans le too much ? C’est sans doute plus facile que ce que vous pensez ! Il suffit d’opter pour quelques pièces clefs vintage et de les mêler avec des designs plus neutres et contemporains. Regardez notre sélection de magnifiques appartements qui sauront vous inspirer pour créer chez vous aussi un style cool sans kitsch.