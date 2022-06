Designs inspirés par la nature

Ces créations rendent hommage à la nature – à la fois grâce au matériau mais aussi au design. Elles sont conçues en totale harmonie avec leur environnement, envoyant un message positif sur la durabilité et la biodiversité. Cette sélection d’installations construites pour l’espace public apportent une touche de vert dans la ville et montrent avec brio le talent de sculpteurs et de designers, pour notre plus grand bonheur.