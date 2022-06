Au menu : des ustensiles et meubles à la sauce design!

Nos designers français réinventent les codes du design tous les jours en concevant des produits tout simplement hors normes. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux joyaux peuplant nos cuisines. Ustensiles et meubles règnent dans cet espace où prennent vie menus gastronomiques et autres plats réchauffés ! Ainsi, pour une cuisine atypique mais pratique, aux couleurs et formes originales, nous vous avons concocté une sélection de meubles et d'ustensiles de cuisine au design esthétique et fonctionnel.