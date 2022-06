Nouvelle tendance : le béton apparent

S'invitant en force dans nos intérieurs et comme dans nos extérieurs, la tendance du revêtement en béton laissé brut s'impose en ce début d'année comme la touche d'originalité et de créativité donnant corps à l'ensemble. Longtemps considérécomme une grave faute de goût, le revêtement apparent en ciment était synonyme de négligence ou de soucis financiers lors de la finition des travaux. Principalement utilisée pour les planchers de locaux industriels, la capacité de mélanger le ciment et avec de la résine donnera la possibilité de réaliser de planchers et revêtements très résistants, parfaits pour usage domestique. Découvrons ensemble les multiples applications possibles du béton apparent dans nos maisons et rendons par là, à César ce qui est à César.