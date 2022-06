homify 360° : Transformation d'anciens bureaux en loft moderne

Explorons donc ce loft anciennement un chai, en d'autres termes un entrepôt employé dans le domaine de la viticulture. La première chose qui nous interpelle sur cette photo est bien évidemment l'apport en lumière conséquent dont jouit cet espace. Les architectes ont obtenu ce résultat en concevant un patio intérieur vitré desservant tous les niveaux et permettant ainsi d'illuminer les moindres recoins de ce superbe loft. Ce patio est somme toute la colonne vertébrale de ce projet. Afin de le concevoir, les architectes se sont attelés à la tâche d'ouvrir la charpente dont on voit les poutres apparentes, l'association des deux éléments créent un dialogue entre modernité et tradition. Ce patio fut construit sur une hauteur de 9 mètres. En plus de cela, une terrasse tropézienne permet aux habitants de disposer à l'extérieur.