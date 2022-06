Un appartement parisien de 70 m2 hors du commun dans le 17ème

Ici, on voit bien que l'espace a été conçu pour offrir un lieu de vie convivial et ouvert. La cuisine américaine, ouverte sur le salon, permet aux espaces de communiquer. Il est ainsi facile d'inviter des amis et de cuisiner tout en profitant de leur présence. La table et les chaises, qui allient le blanc et des couleurs gaies, prolongent le look design de la cuisine. Le canapé, très confortable et spacieux, permet quant à lui d'apporter du confort et de la douceur à cette pièce à la fois fonctionnelle et chaleureuse.