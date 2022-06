10 cuisines fantastiques et abordables

Si vous êtes un adepte de la sobriété et du naturel, cette cuisine est une belle source d'inspiration. Ici, le bois clair, les murs blancs et le plan de travail gris et sobre créent une palette de couleurs simples et douce. Par ailleurs, la sobriété des lignes met en valeur cet aspect naturel et fait de cette pièce un espace moderne et épuré.