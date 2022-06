Une maison de famille entièrement rénovée

Le cabinet d'architecture Schumann a équipé la maison avec un centre multimédia à portée de main, qui est situé au rez -de- chaussée et donne accès à tous les appareils électroniques. D'autre part, un système photovoltaïque et le chauffage par géothermie ont été intégrés -une modernisation au plus haut niveau!

