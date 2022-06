Une rénovation d'appartement à couper le souffle

Dès la première photo, on perçoit l'ampleur des travaux qui ont été réalisés dans cet appartement. De fait, l'entée actuelle, avec ses murs blancs immaculés, son tapis élégant et son beau parquet, n'a absolument plus rien à voir avec l'espace initial où tout semblait en chantier. Les meubles, qui allient des pièces anciennes, comme la chaise et l'horloge et du mobilier plus moderne, comme le canapé, donnent aussi à cette nouvelle pièce tout le charme qui est le sien aujourd'hui.