Paris est une ville diverse et sensationnelle qui fait rêver. Mais quand il s'agit d'y loger et de s'y trouver un petit nid douillet, la difficulté peut parfois décourager les plus grands amoureux de cette ville. Aujourd'hui, nous vous proposons de visiter un appartement parisien d'environ 30 m2 qui optimise l'espace. Ici, tout est fait pour gagner de la place et offrir, dans peu de mètres carrés un espace de vie tout de même agréable dans lequel on ne manque de rien. Suivez-vous pour voir de quelle manière ce logement a été aménagé afin d'offrir un lieu de vie confortable à son occupant malgré sa petite taille.