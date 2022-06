10 fabuleux comptoir de bar si originaux

Parfois, il arrive que notre cuisine est intégrée dans la salle à manger mais nous avons quand même besoin de quelque chose pour séparer les environnements sans entraver le champ visuel et préserver le sentiment d'espace. On voit dans cet exemple un petit bar et deux tabourets qui agisse comme limite et offre une alternative pour quand vous ne voulez pas mettre la table et préférez un menu rapide.