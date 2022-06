Un appartement de 65m2 absolument irrésistible de Paris

Puisque le jeune couple habitant l’appartement ne dispose pas d’une pièce

pour un bureau depuis l’arrivée de leur bébé, les architectes ont utilisé l’espace du couloir qui mène de l’entrée à la zone de jour pour aménager un bureau très bien pensé et astucieux. Ici il y a de la place pour les clefs, pour un vélo pliable, pour des livres, divers documents et papiers, dans des étagères et des placards sur-mesure. Le point fort de cet espace est sans aucun doute le bureau en lui-même, fabriqué avec une ancienne table de machine à coudre Singer repeinte en bleu, et qui donne un accent vintage et shabby chic à l’appartement dès que l’on entre. Une fois de plus ce détail vintage est mis au goût du jour avec un bureau spécial pour ordinateur et tablette.