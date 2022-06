13 idées pour des entrées illuminées !

Les éclairages de type LEDS sont une solution en or pour ceux qui souhaitent illuminer sa maison à moindre prix ! En effet ce type d'éclairage ne consomme que très peu et possède une durée de vie non négligeable ! Ici ces éclairages sont ancrés dans le sol et les murs ce qui offre un éclairage par petites touches… Discret et efficace !