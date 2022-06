Bahuts et buffets sont de retour !

Posséder plus de meubles de rangement afin d’organiser et de placer ses objets, vous permet aussi de décorer vos espaces inoccupés en y ajoutant de la vie. L'un des classiques du design d'ameublement, le buffet ou bahut, est un meuble long, bas et étroit, qu’on peut adosser à un mur et utiliser pour y déposer des objets de décoration. Originalement utilisée pour entreposer la vaisselle dans la salle à manger, c'est en quelque sorte une armoire longue et étroite avec des portes. Le terme “bahut” est une expression ancienne faisant référence aux malles utilisées au Moyen Âge pour entreposer des vêtements et tous types d'accessoires. Ce terme est plus utilisé de nos jours pour décrire un meuble de rangement d’apparence massive et au style traditionnel.

Pour vous aider à choisir le modèle qui vous conviendra le mieux, nous avons composé une sélection de meubles pour le salon, réalisés par nos experts homify français, qui, nous l'espérons, vous donnera de nouvelles idées pour la décoration et l’ameublement de votre pièce à vivre. Par ici la ballade!