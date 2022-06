L'étagère sous toutes ses coutures!

À la fois un meuble fonctionnel et une opportunité d’ajouter de la vie, de la texture et de la couleur à vos murs, les étagères sont des pièces de mobilier indispensables dans la plupart des pièces à vivre! Que ce soit pour accueillir vos livres, vos plantes, vos objets de décorations ou tout simplement des articles que vous utilisez quotidiennement, le design ouvert et universel des étagères murales et autres meubles écoresponsables au design contemporain.

Il existe en effet une variété et une diversité presque infinie de formes et de matériaux possibles ou inédits pour bâtir ce meuble à rayonnages. Rivalisant d’inventivité et d’originalité pour concevoir des objets uniques et spectaculaires, nos experts homify nous proposent chaque jour de nouvelles propositions innovantes qui jouent avec nos impressions. Découvrons ainsi aujourd’hui une sélection d’étagères murales ou sur pied, massives ou modulables, qui mettent en scène des sensations de légèreté et d’équilibre qui sauront vous séduire et vous inspirer.