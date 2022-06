Quand la Mode rencontre la Déco…

L'une étant portable et l'autre vivable, l'une destinée à être revêtue et l'autre habitée, la Mode et la Déco s'influencent et dialoguent ensemble depuis toujours. Partant d'une réflexion sur notre époque et ses problématiques en englobant les aspects culturels et sociaux de nos sociétés, ces deux disciplines accompagnent notre quotidien. Appliquée aux espaces habitables ou à l'habillement, cette esthétique est ce qui caractérise notre identité et notre positionnement au sein de la structure sociale.

Avec cette article nous nous proposons de vous montrer avec quelle créativité nos designers font se rencontrer et s'entrechoquer les univers de la mode et de la décoration d’intérieur interrogeant nos certitudes pré acquises quant à ce qui se fait ou ne se fait pas ! A notre que ces réalisations sont aussi réalisables par vous dans un esprit de Do It Yourself.