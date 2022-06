7 erreurs à ne pas faire lors de la décoration de votre maison

Le problème: Vous avez mis les meubles contre les murs et maintenant vous faites face à un espace vide au milieu de votre pièce. Cela réduit la taille de la pièce

La solution: On place les meubles loin des murs et on les arrange en un groupe au milieu de la pièce. Vous verrez qu'il y a maintenant beaucoup plus d'espace.

Astuce homify: Si vous préférez avoir un espace ouvert, laisser quelques centimètres entre le mur et les meubles. Vous verrez que cela donne l'impression que les murs sont plus éloignés qu'ils ne le sont réellement.