Entre le style Blanc et Moderne: un Appartement de conte de fée!

La pièce était assez neutre et sombre, avec un manque de personnalité! Il fallait impérativement modifier les finitions et les couleurs, pour plus d'éclat et de design. L'expert voulait en faire un espace lumineux et aéré, de sorte que le blanc domine la composition et contraste avec le plancher en bois de manière adéquate. Un miroir est positionné en arrière-plan, pour refléter la lumière provenant de la fenêtre, et pour créer une sensation de grand espace.