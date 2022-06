Un Château digne d'un Roi!

La maison de roi que nous imaginons? Grande et luxueuse, sans aucun doute, et pourquoi pas au cœur de la campagne? Le projet se doit également de présenter des meubles des meubles exceptionnels, de l'artisanat de bonne facture et une conception architecturale parfaite.

Nous avons justement repéré le projet parfait qui répond à tous ces critères. La villa que nous allons présenter aujourd'hui a été réalisé entre les années trente et quarante. Au cours des 10 dernières années, elle a été entièrement rénovée et enrichie avec des finitions délicates et sophistiquées.

Nous sommes à proximité du parc régional de la Maremma près des montagnes dell'Uccellina. Outre la villa, la propriété inclut une zone agricole d'un total de 27,390 mètres carrés. Ici, nous trouvons des plantes régionales de la méditerranées telles que la vigne, le chêne-liège, le cyprès, les pins ainsi que des broussailles et plantes aromatiques.

Les images du projet ont été fournies par le Studio Satta qui s'est chargé de la vente de la propriété.