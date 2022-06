Une Maison Familiale vraiment Pas comme les Autres !!

Le rapport harmonieux entre les espaces intérieurs et les surfaces extérieures est ici très visible. Avec son grand jardin partiellement couvert d'une terrasse en bois ainsi que d'un balcon circulant le long de la façade, la maison dispose de trois espaces extérieurs distincts, qui peuvent chacun, du haut de la colline, procurer une vue magnifique sur les environs. Le passage entre l'intérieur et l'extérieur est assuré de manière harmonieuse et naturelle grâce à de grandes baies et portes vitrées au rez-de-chaussée.