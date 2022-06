Table Ronde en Bois : 10 Splendides Salons où elle Préside

Voici une table ronde en bois relativement imposante qui pourra très bien prendre sa place dans un salon ou une salle à manger spacieuse. Ici sur un parquet aux motifs en chevrons très classe, cette table ronde apporte équilibre et densité à la pièce. Entourée de ces sièges assortis qui semblent vraiment confortables, elle sera parfaite pour rassembler votre famille et vos amis. Aussi adéquate dans un bureau, elle rendra vos réunions plus confortables et fera de votre pièce un lieu de travail parfait. Vous pourrez aussi bénéficier d'une rallonge qui viendra s'installer au milieu de la table afin de l'agrandir et accueillir plus de convives.