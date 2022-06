Une villa victorienne de star!

Remise à neuf, rénovation, ou ajout d'une extension arrière : aucun de ceux-ci n'est une entreprise facile. De plus, s'assurer que la mise à jour soit éternelle, élégante et supportable, peut être une tâche extrêmement délicate. Heureusement pour les propriétaires de la maison d'Astor, une villa victorienne simple, leur restauration a été confié aux Architectes de NRAP. Cette maison a été étendue dans les années 80, avec un garage, un bureau et le salon de jardin à l'arrière de la propriété. Le cahier des charges était simple mais crucial : mettre à jour leur maison et l'amener dans le 21e siècle. Le couple souhaité conserver le caractère et le charme des pièces originales devant la maison et en haut, tandis qu'à l'arrière serait reconstruit le salon de jardin, avec une nouvelle cuisine, salon, salle à manger et la zone de cage d'escalier. La maison devait accueillir les enfants et les petits-enfants du couple, ainsi que fournir des espaces vivables et lumineux. Avec d'innombrables nouveaux agencements et installations, les architectes et les designers ont créé un espace immense, en utilisant des matériaux de haute qualité. Jetez un coup d’œil à l'intérieur de cette maison brillamment rénové et entrevoyez l'abondance saisissante de fonctions de première classe, des espaces lisses et une décoration d'intérieur gracieuse.