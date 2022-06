Un petit appartement avec de grandes idées!

En suivant le long du mur de briques nous arrivons dans la cuisine, que nous voyons ici directement relié à l'appartement. Le mur entier a été exploité intelligemment pour placer des ustensiles et de libérer l'espace restant. Les propriétaires de la maison sont des amateurs de voyage et c’est pour cela que l’on voir des meubles et décorations fabriqués à partir de leurs souvenirs et qui racontent des histoires.