La maison des secrets merveilleux!!

L'architecture japonaise semble toujours nous inspirer et nous exciter ici sur homify. Il ya quelque chose de spécial derrière le design japonais qui semble se réunir pour former une maison bien pensé. Aujourd'hui, nous aimerions vous emmener faire le tour d'une maison conçue par les architectes japonais de Kobahaus, qui apportent une nouvelle perspective à l'architecture japonaise moderne. C'est une maison qui se coule dans les zones communes avec des finitions de haute qualité. Pour couronner le tout, vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit de résidence,avec l'embarras du choix : excellents transports publics, commerces proches, de beaux parcs et de nombreux points de vente culturelles qui répondent à tous les besoins de la famille.