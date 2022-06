Une Petite Maison qui voit Grand !

Plus le temps passe, plus s’accroît la tendance des petites maisons. Vous avez peut être entendu parler des micro maisons, logements micro, nano ou tout simplement vu sur des sites particuliers. Mais quelle est exactement cette tendance ? Le mouvement des petites maisons est une campagne sociale et architecturale qui préconise la vie dans des résidences qui ont un petit plan de masse, et donc une diminution de l'empreinte écologique. En vivant dans une petite maison, les individus visent à réduire les coûts, tout en soulignant les questions environnementales et de conservation. L'idée de vivre petit aspire à réduire les déchets en utilisant seulement ce dont vous avez absolument besoin. Le mantra est que si vous n'avez pas besoin d'une grande maison de cinq chambres, alors vous devriez envisager les 'énergies alternatives efficace.

Aujourd'hui sur homify nous jetons un coup d’œil à une maison minuscule charmante et sophistiquée conçue par The Wee House Company. En mettant le design et un style nouveau dans ces petites maisons, c'est une solution idéale pour ceux qui cherchent à réduire la taille de leur demeure. Avec un prix de seulement £ 75,000, cette petite maison est facilement accessible à tous.

Si vous souhaitez vérifier l'intérieur de cette maison, jetez un œil aux images ci-dessous!