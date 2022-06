5 Jardins au fil de l'eau

Un jardin est un tout, un ensemble très complexe d’êtres vivants sous forme minérale, végétale et animale. Notre sujet aujourd'hui est consacré à l'aménagement d'une pièce d'eau et trouver un équilibre naturel pour que chaque jardin puisse évoluer harmonieusement au fil de l'eau. Un bassin de jardin apporte un cachet particulier et constitue un lieu de quiétude évoluant au fil des saisons. Le clapotis de l’eau et la vie qui s’y développe offrent un spectacle propice à la rêverie et à la détente. Hors-sol ou enterré, simple plan d’eau ou composition paysagère, il existe différentes façons de construire son petit étang de jardin. Le but est d’obtenir une intégration harmonieuse à l'environnement existant ainsi qu'un milieu biologique équilibré.