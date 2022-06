Avant et après: Transformation d'un 37 mètres² en loft

Avant la rénovation, la cuisine était dans un espace clos à côté de la salle de bain et occupait avec cette dernière près de la moitié de la taille de l'appartement. Mais sa taille disproportionnée n'était pas son seul défaut. Nous voyons à gauche de l'image sur la gauche que les matériaux et les finitions n'étaient pas en bon état et se devaient d'être remplacés, la preuve en est ce comptoir en L en mauvais état. Après rénovation, nous faisons face à une cuisine ouverte sur le salon et la salle à manger. Le long comptoir à présent construit offre une surface plus grande pour cuisiner. Il est livré avec plusieurs espaces de rangement répondant ainsi à l'une des conditions imposées par les propriétaires. L'utilisation de la couleur attrayante dans ce cas présent, le rouge, brise l'homogénéité du paysage et contribue également à définir conceptuellement différents usages qui se produisent simultanément.