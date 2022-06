Un Nirvana Préfabriqué de 100m²

En découvrant la façade de la maison, il est difficile de se dire que cette dernière est une construction préfabriquée tant elle semble massive et imposante. C'est pourtant le cas!

De l'extérieur, peu de gens pouvaient deviner que la structure préfabriquée. Toutefois, cette maison modulaire sur demande a été construite en pièces à l'atelier et a été terminée et assemblée sur place. Ses façades bien conçus et isolés sont vêtus à l'extérieur avec des morceaux de marbre et d'ardoise. Mais il y a d'autres matériaux possibles à choisir et qui peuvent donner une apparence complètement différente.