5 rénovations peu coûteuses qui ont vraiment transformé ces intérieurs !

Bon, soyons honnêtes, ce salon dispose d'un canapé spacieux et confortable… Et c'est à peu près tout. La décoration est réduite au néant, et il en va de même pour le mobilier. Pourtant avec son plancher, ses murs blancs et le divan que nous mentionnions justement, il semble possible de faire de cet espace un endroit chaleureux et cosy… Et vous allez voir le résultat ne va pas vous décevoir !