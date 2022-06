homify 360°: L'immeuble Garamond accueille Hachette Livre

Le Garamond tel est le nom de cet immeuble flambant neuf, nommé de la sorte en raison du caractère d'imprimerie. Il accueille actuellement plus de 350 salariés d'Hachette Livres regroupant en son sein les pôles comptabilité, trésorerie, informatique, numérique et commercial ainsi que trois maisons d'édition. Cet ensemble immobilier possède des infracstructures de qualité proposant aux employés des bureaux agréables et ergonomiques, un restaurant d'entreprise, une cafétéria, une bibliothèque, mais également jardin paysager appréciables les jours d'été. Au sous-sol, 212 places de parking sont disponibles. Découvrons ensemble l'infrastructure du bâtiment, ses caractéristiques extérieures et intérieures.